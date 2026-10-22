Видео: Россия нанесла удар по Кировоградской области и вызвала пожар на складах

Вечером 21 октября российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области. В результате атаки загорелись складские помещения, на месте продолжают работать спасатели.

По информации сотрудников чрезвычайных служб, пожар охватил значительную площадь складских помещений. Работу пожарно-спасательных подразделений затрудняли масштабы возгорания и угроза повторных российских ударов.

Несмотря на сложные условия, спасателям удалось локализовать пожар. В настоящее время продолжаются работы по окончательной ликвидации возгорания. По предварительной информации ГСЧС, в результате российской атаки погибших и пострадавших нет.

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Также Россия атаковала инфраструктурный объект в Запорожье, возник пожар.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» ветки метро из-за повреждения Южного моста.

Добавим, что Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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