Видео: Россия использовала эвакуацию из Олешек для переброски военной техники — Sky News

2 ноября журналист Азад Сафаров опубликовал материал Sky News, в котором показано, как российские военные использовали эвакуацию жителей Олешек и так называемый гуманитарный коридор в своих военных целях.

По словам Сафарова, обнародовать эти кадры раньше было невозможно, поскольку нужно было дождаться, пока эвакуированные жители доберутся до подконтрольной Украине территории. Теперь Sky News получил эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации с воздуха.

Журналист сообщил, что наблюдение велось до, во время и после эвакуации. За это время российские военные, как утверждает Сафаров, доставляли в Олешки и окрестные села тяжелую технику, оружие, боеприпасы, личный состав и продовольствие.

Кроме того, россияне заходить в частные дома в поисках подвалов, которые могли бы использовать для обустройства новых позиций, а также пытались вернуть ранее утраченные позиции.

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Отдельно Сафаров обратил внимание на вывоз тел погибших мирных жителей из местного морга. По его словам, эти люди погибли в результате обстрелов и подрывов на минах, а российские военные забирали их тела, чтобы скрыть следы своих действий.

Журналист подчеркнул, что этот материал необходимо показать международной аудитории, дипломатам и представителям администрации президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, до сих пор могут считать, что России можно доверять.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что армия РФ использовала режим тишины в Олешках для укрепления позиций.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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