Видео: Россияне превратили Константиновку в руины: появились новые кадры разрушенного города

Российские оккупанты продолжают разрушать Константиновку в Донецкой области, где идут ожесточённые бои. На кадрах запечатлены разрушенные жилые дома, опустошенные улицы и последствия постоянных российских обстрелов. Некогда жилые кварталы города превратились в руины.

«Константиновка. Еще один город, который стал родным, с которым связано так много воспоминаний, и который Россия превратила в руины. Еще одна огромная кровавая рана на карте и в сердце каждого, кто хоть раз здесь побывал», — написал фотограф.

Либеров также поблагодарил воинов 28-й отдельной механизированной бригады за помощь в создании материалов и защиту города.

«Спасибо моим друзьям, воинам 28-й бригады, за доверие и помощь в создании этих материалов. А особенно спасибо вам за защиту. Вы — титаны», — отметил он.

Украинский фотограф Константин Либеров опубликовал новые фотографии города, на которых видны масштабы разрушений.

DeepState опроверг заявления Путина об оккупации Константиновки.

Напомним, на фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях

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