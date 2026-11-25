Утром 25 ноября российские войска атаковали Шевченковский район города. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе двое детей; также были повреждены многоэтажные дома.

Об этом в Telegram сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

«Число раненых возросло до 6 человек. Из них двое — дети», — отметил он.

По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, в результате атаки РФ по Шевченковскому району пострадали трое человек, среди них двое — коммунальщики, которые ехали настраивать отопление.

«Тепловики ехали настраивать людям отопление. И попали под обстрел. Двое наших сотрудников в больнице, им оказывают помощь», — отметила чиновница.

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В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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