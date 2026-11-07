Видео: Российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве

Российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная сеть троллейбуса и линия электропередачи.



Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники и коммунальщики. На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи», — сообщил Кличко.

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Также, по его словам, взрывной волной на парковке возле моста повреждены пять грузовых автомобилей.

Напомним, что из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

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