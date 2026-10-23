Видео: Российские удары по Харькову и двум населённым пунктам области привели к пожарам и разрушениям

С утра 23 октября российские войска несколько раз атаковали Харьков, а также нанесли удары по Златополю и Новой Водолаге. В результате обстрелов возникли пожары и зафиксированы разрушения.

Попадания зафиксированы в Слободском районе, там загорелось хозяйственное здание. В Основянском районе враг попал в жилой многоэтажный дом и гражданскую инфраструктуру.

Впоследствии стало известно о попадании в частный дом в этом же районе, на месте — пожар. По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, также горит крыша четырехэтажного здания.

Утром 23 октября россияне нанесли удар, по предварительным данным, двумя ракетами по городу Златополь.

«В результате российской атаки были сильно повреждены несколько жилых домов и гражданское предприятие», — сообщил мэр Николай Бакшеев.

Кроме того, враг атаковал поселок Новая Водолага.

«Сегодня враг вновь нанес удар по поселку Новая Водолага. Предположительно, ракетой «Бандероль». Удар пришелся по нежилым зданиям», — сообщил глава общины Александр Есин.

Пострадавших в результате этих обстрелов, по предварительным данным, нет.

В Безлюдовской общине Харьковской области в результате российского удара возник масштабный пожар в складском здании, к ликвидации привлекли пожарный поезд, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В результате попадания в здание частного предприятия на территории Безлюдовской общины произошли разрушения и возник масштабный пожар», — говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что, несмотря на угрозу повторных обстрелов, к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды, пожарный поезд, а также работники и техника коммунального предприятия Харькова.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Игорь Терехов

Напомним, Россия массированно атаковала Сумы дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Между тем в Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.

Также Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область за вечер, есть пострадавшие.

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