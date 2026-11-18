Видео: Российский дрон попал в жилой дом на Печерске, вспыхнул пожар
Вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. К месту происшествия направляются экстренные службы.
По предварительной информации, на Липках российский дрон типа «Герань» попал в недостроенный жилой комплекс, после чего там разразился сильный пожар.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.
Российская атака на Киев: в четырёх районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.