Вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. К месту происшествия направляются экстренные службы.

По предварительной информации, на Липках российский дрон типа «Герань» попал в недостроенный жилой комплекс, после чего там разразился сильный пожар.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырёх районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.

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