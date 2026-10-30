Российский пропагандистский телеканал «Россия-1» показал репортаж о временно оккупированных Олешках, в котором местных жителей использовали для распространения обвинений в адрес Вооруженных сил Украины. В материале утверждалось, что в городе есть люди, которые якобы пострадали от «зверств ВСУ».

Одна из героинь сюжета называла Олешки по-русски «Алешки», плакала перед камерой и обращалась к пропагандисту Евгению Попову. В сюжете также затрагивалась тема якобы «геноцида» в городе.

Российский телеканал представил эти кадры как свидетельство преступлений украинских военных, однако приведенное описание не содержит независимого подтверждения таких обвинений.

Около 17:00 29 октября российская пропагандистка Ольга Скабеева в Telegram опубликовала репортаж Евгения Попова для «Россия-1» из Олешек. В то время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направлялся в оккупированный россиянами украинский город. Попов пообщался с «жительницей Алешек», которая плакала и рассказывала о гибели родственника от удара дрона ВСУ. Другой персонаж, герой России и главный врач «Алешковской центральной районной больницы» Владимир Харлан, рассказал о «выживании под ударами Украины».

Скабеева заявила, что зрители имеют возможность увидеть «эксклюзивный репортаж» во время гуманитарной миссии в Алешки. Первая собеседница Поповой — женщина в белой блузке и черно-белом пальто, в очках, которые она постоянно спускала на кончик носа, чтобы посмотреть на журналиста. Женщина плакала и рассказывала, что её муж якобы погиб из-за сброса с дрона «Баба-Яга», а российские солдаты помогали его спасти. Но поскольку неизвестные силы разбомбили все машины скорой помощи, его не смогли вывезти, и поэтому мужчина умер.

В свою очередь Харлан пожаловался на украинцев, из-за которых он два года просидел в подвале. Мужчина рассказал российскому пропагандисту, как страдал от украинских дронов и артиллерии. Также выяснилось, что к нему в больницу привозили «36 морпехов в робе», которых он лечил. На прощание Попов поблагодарил героя России за выдержку и сказал, что за событиями в Олешках следят все россияне.

Из известной информации о Владимире Харлане. Мужчина сотрудничает с оккупационными властями с первых месяцев вторжения, руководит городской больницей, участвовал в фейковых «выборах» в Госдуму РФ и стал «героем России» в 2025 году. СБУ объявила подозрение Владимиру Харлану в «пособничестве государству-агрессору», а в 2025 году его признали виновным.





Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

Читай нас в