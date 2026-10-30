Видео: Российский телеканал показал пропагандистский репортаж об Олешках с обвинениями в адрес ВСУ
Российский пропагандистский телеканал «Россия-1» показал репортаж о временно оккупированных Олешках, в котором местных жителей использовали для распространения обвинений в адрес Вооруженных сил Украины. В материале утверждалось, что в городе есть люди, которые якобы пострадали от «зверств ВСУ».
Одна из героинь сюжета называла Олешки по-русски «Алешки», плакала перед камерой и обращалась к пропагандисту Евгению Попову. В сюжете также затрагивалась тема якобы «геноцида» в городе.
Российский телеканал представил эти кадры как свидетельство преступлений украинских военных, однако приведенное описание не содержит независимого подтверждения таких обвинений.
Около 17:00 29 октября российская пропагандистка Ольга Скабеева в Telegram опубликовала репортаж Евгения Попова для «Россия-1» из Олешек. В то время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направлялся в оккупированный россиянами украинский город. Попов пообщался с «жительницей Алешек», которая плакала и рассказывала о гибели родственника от удара дрона ВСУ. Другой персонаж, герой России и главный врач «Алешковской центральной районной больницы» Владимир Харлан, рассказал о «выживании под ударами Украины».
Скабеева заявила, что зрители имеют возможность увидеть «эксклюзивный репортаж» во время гуманитарной миссии в Алешки. Первая собеседница Поповой — женщина в белой блузке и черно-белом пальто, в очках, которые она постоянно спускала на кончик носа, чтобы посмотреть на журналиста. Женщина плакала и рассказывала, что её муж якобы погиб из-за сброса с дрона «Баба-Яга», а российские солдаты помогали его спасти. Но поскольку неизвестные силы разбомбили все машины скорой помощи, его не смогли вывезти, и поэтому мужчина умер.
В свою очередь Харлан пожаловался на украинцев, из-за которых он два года просидел в подвале. Мужчина рассказал российскому пропагандисту, как страдал от украинских дронов и артиллерии. Также выяснилось, что к нему в больницу привозили «36 морпехов в робе», которых он лечил. На прощание Попов поблагодарил героя России за выдержку и сказал, что за событиями в Олешках следят все россияне.
Из известной информации о Владимире Харлане. Мужчина сотрудничает с оккупационными властями с первых месяцев вторжения, руководит городской больницей, участвовал в фейковых «выборах» в Госдуму РФ и стал «героем России» в 2025 году. СБУ объявила подозрение Владимиру Харлану в «пособничестве государству-агрессору», а в 2025 году его признали виновным.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.
Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.
Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.