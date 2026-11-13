Видео: Ростовскую область атаковали более 120 дронов, есть раненый и пожар

В ночь на 13 ноября Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. По сообщению местных властей, в Ростове-на-Дону был ранен мужчина, повреждены жилые дома и загорелось производственное помещение.

О последствиях атаки сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар. По его словам, регион атаковали более 120 беспилотников.

В Ростове-на-Дону в Советском районе возник пожар в производственном помещении. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

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Также повреждения получили жилые дома. В Азовском районе разрушениям подверглись пять частных домов, а в Ростове-на-Дону повреждены пять многоэтажек.

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Кроме того, в Аксайском районе местные жители сообщали о серии громких взрывов, после которых возник пожар.

Ранее в Волгограде вспыхнул масштабный пожар на НПЗ Лукойла.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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