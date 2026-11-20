В Подольском районе столицы во время обследования жилого дома, повреждённого в результате российского удара, специалисты обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника весом около 50 кг. По оценкам правоохранителей, её взрыв мог разрушить все пять этажей здания.

Опасный боеприпас нашли на месте вчерашней атаки во время обследования дома. Боевая часть не взорвалась.

Правоохранители отметили, что в случае взрыва последствия могли бы быть гораздо более масштабными: детонация могла привести к разрушению всего пятиэтажного здания.

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Источник: Полиция Киева

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Напомним, что ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.

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