Видео: В Новгородской области в районе стратегического завода прогремела серия взрывов

В ночь на 10 ноября в Новгородской области РФ зафиксировали несколько взрывов. По предварительным данным, целью атаки мог стать авиаремонтный завод.

По предварительной информации, Силы обороны могли нанести удар по 123-му авиационному ремонтному заводу.

Это предприятие специализируется на ремонте и техническом обслуживании российской военно-транспортной авиации, в частности самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410, а также авиационных двигателей.

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Завод уже подвергался атаке 17 марта: тогда в результате попадания был поврежден ангар, предназначенный для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410, а также был поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Источник: Exilenova+

Ранее ВСУ нанесли удар по базе российского подразделения «Рубикон» в оккупированном Бердянске.

Силы обороны нанесли удар по заводу, производящему топливо для «Искандеров».

Кроме того, в оккупированном Донецке раздались взрывы во время ракетной атаки.

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