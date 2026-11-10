Видео: В Новгородской области в районе стратегического завода прогремела серия взрывов
В ночь на 10 ноября в Новгородской области РФ зафиксировали несколько взрывов. По предварительным данным, целью атаки мог стать авиаремонтный завод.
По предварительной информации, Силы обороны могли нанести удар по 123-му авиационному ремонтному заводу.
Это предприятие специализируется на ремонте и техническом обслуживании российской военно-транспортной авиации, в частности самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410, а также авиационных двигателей.
Завод уже подвергался атаке 17 марта: тогда в результате попадания был поврежден ангар, предназначенный для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410, а также был поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Источник: Exilenova+
Ранее ВСУ нанесли удар по базе российского подразделения «Рубикон» в оккупированном Бердянске.
Силы обороны нанесли удар по заводу, производящему топливо для «Искандеров».
Кроме того, в оккупированном Донецке раздались взрывы во время ракетной атаки.