Видео: в Славянске оккупанты напали на спасателей во время тушения пожара

5 ноября россияне нанесли удар четырьмя беспилотниками по Славянску в Донецкой области, повредив административное здание, производственные помещения и два магазина. На территории местного автосервиса вспыхнул пожар, на ликвидацию которого прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время проведения пожаротушения один из вражеских БПЛА нанес целенаправленный удар по месту дислокации спасателей. Личный состав успел укрыться, благодаря чему никто из спасателей не пострадал, а спецтехника осталась неповрежденной. Несмотря на угрозу повторных атак, бойцы ГСЧС полностью ликвидировали возгорание на площади 370 квадратных метров.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Известно о пострадавших.

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи Запорожской области.

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