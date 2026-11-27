В сети появилось видео, на котором украинские аэроразведчики зафиксировали вероятный случай каннибализма среди российских военных.

По словам авторов публикации, на кадрах оккупант посреди поля саперной лопатой отрезает часть ноги своего убитого соратника, после чего начинает есть человеческое мясо.

«Ест, смотри! Людоеды, сука!» — комментируют увиденное украинские воины.

Во время разговора украинские военные также предполагают, что российские оккупанты могли остаться без еды и воды.

По информации авторов публикации, вскоре после этого россиянина атаковал украинский FPV-дрон.

В сети опубликовали соответствующую видеозапись.

Ранее в сети появились кадры, на которых российские военные используют пусковую установку, оборудованную внутри жилого многоэтажного дома. Рядом с ней видно тело человека, который, вероятно, является погибшим оккупантом.

26 ноября подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) зафиксировали абсолютный суточный рекорд по количеству пораженного личного состава противника. За сутки украинские военные поразили 845 российских оккупантов, из которых 221 был ликвидирован. Всего подразделения СБС поразили 2431 цель.

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