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Видео: В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, в том числе ребенок

UA NEWS 28 Октября 2026 07:32
Видео: В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, в том числе ребенок

Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырёхлетний ребёнок.

 

Ночью россияне нанесли удар реактивным дроном по Основянскому району города. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 2,5 тыс. кв. м — горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание, повреждения получили многоэтажки, гаражи и автомобили.

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«Под угрозой повторных ударов спасатели вместе с другими службами ликвидируют последствия. Психологи ГСЧС оказали помощь пострадавшим», — говорится в сообщении чрезвычайников.

Источник: ГСЧС

Напомним, Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове, среди пострадавших – ребенок.

Днем 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Зафиксировано попадание в складское здание, трое человек пострадали.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и еще 12 населенных пунктов области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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