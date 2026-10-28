Видео: В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, в том числе ребенок
Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырёхлетний ребёнок.
Ночью россияне нанесли удар реактивным дроном по Основянскому району города. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 2,5 тыс. кв. м — горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание, повреждения получили многоэтажки, гаражи и автомобили.
«Под угрозой повторных ударов спасатели вместе с другими службами ликвидируют последствия. Психологи ГСЧС оказали помощь пострадавшим», — говорится в сообщении чрезвычайников.
Источник: ГСЧС
Напомним, Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове, среди пострадавших – ребенок.
Днем 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Зафиксировано попадание в складское здание, трое человек пострадали.
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и еще 12 населенных пунктов области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще восемь получили ранения.