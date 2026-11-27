В сети появилось видео, на котором российские оккупанты ездят по улицам разрушенной и захваченной Авдеевки в Донецкой области, снимая разгромленные жилые дома.

Захватчики осматривают разбитые многоэтажки в поисках имущества, которое ещё можно вынести из заброшенных квартир.

Видеозапись демонстрирует масштабы разрушений в Авдеевке, которые российская пропаганда называет «освобождением».

Кроме того, во временно захваченной Авдеевке россияне разграбляют разрушенный коксохимический завод и вывозят металлолом в порт Мариуполя.

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