Видео: в оккупированном Донецке раздались взрывы во время ракетного обстрела
В оккупированном Донецке вечером 9 ноября прогремело более четырёх взрывов. Также были слышны взрывы в Ростовской области РФ, куда, вероятно, долетела часть ракет.
Накануне в городе предупреждали об угрозе атаки дронов, а после взрывов в пабликах опубликовали видео масштабного пожара.
Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
Подразделения Сил обороны Украины в течение 8 и в ночь на 9 ноября нанесли успешные удары по важным военным объектам противника на временно оккупированных территориях. В частности, в районе Сартаны в Донецкой области украинские военные поразили российскую станцию подавления Starlink, с помощью которой захватчики пытались прервать спутниковую связь ВСУ.
На Донецком направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины обнаружили и уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Триада-2».