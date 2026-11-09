Видео: в оккупированном Донецке раздались взрывы во время ракетного обстрела

В оккупированном Донецке вечером 9 ноября прогремело более четырёх взрывов. Также были слышны взрывы в Ростовской области РФ, куда, вероятно, долетела часть ракет.

Накануне в городе предупреждали об угрозе атаки дронов, а после взрывов в пабликах опубликовали видео масштабного пожара.

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Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 8 и в ночь на 9 ноября нанесли успешные удары по важным военным объектам противника на временно оккупированных территориях. В частности, в районе Сартаны в Донецкой области украинские военные поразили российскую станцию подавления Starlink, с помощью которой захватчики пытались прервать спутниковую связь ВСУ.

На Донецком направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины обнаружили и уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Триада-2».

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