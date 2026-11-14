Сообщения российской стороны о якобы взятии под контроль Воскресенки в Запорожской области не соответствуют действительности. Населённый пункт остаётся под контролем Сил обороны Украины, сообщили военные 14 ноября.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее видео от Группировки войск «Юг».

В Группировке войск «Юг» сообщили центру, что Воскресенка находится более чем в 20 километрах от линии боевого столкновения. В подтверждение этого военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео непосредственно в населенном пункте и развернули там украинский флаг.

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«До конца октября враг планировал существенно прорвать нашу линию обороны. Не сумев реализовать этот замысел, оккупанты создают для своего командования иллюзию продвижения в направлении Запорожья. На самом же деле Воскресенка находится глубоко в нашем тылу», — сообщили в Группировке войск «Юг».

В Главном оперативном управлении подчеркнули, что российское командование в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и создать иллюзию продвижения на фронте.

За прошедшие сутки было уничтожено 33 артиллерийские системы оккупантов.

За сутки российские оккупанты 47 раз пытались прорваться на Покровском направлении.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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