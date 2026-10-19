Видео: В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения
В ночь на 19 октября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате удара один человек погиб, ещё восемь получили травмы, а разрушения и повреждения были зафиксированы как минимум в трёх районах столицы.
В Деснянском районе в результате российского удара возник пожар в трехэтажном нежилом здании. На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали возгорание.
Здание получило повреждения, в частности, частично разрушен его фасад. Также в результате атаки были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Во время работы на месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.
Кроме того, в Деснянском районе по другому адресу повреждения получила одна из станций Киевского метрополитена. Подробностей о характере повреждений в сообщении ГСЧС не приводится.
В Соломенском районе столицы российская атака вызвала пожар в помещении медицинского учреждения, расположенного на третьем этаже 25-этажного жилого дома.
В результате удара были повреждены фасад многоэтажки и остекление здания. Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее после обстрела.
Также последствия ночной атаки зафиксированы в Днепровском районе Киева. Там в результате российского обстрела повреждено здание учебного заведения.
Источник: ГСЧС
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