Видео: В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения

В ночь на 19 октября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате удара один человек погиб, ещё восемь получили травмы, а разрушения и повреждения были зафиксированы как минимум в трёх районах столицы.

В Деснянском районе в результате российского удара возник пожар в трехэтажном нежилом здании. На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали возгорание.

Здание получило повреждения, в частности, частично разрушен его фасад. Также в результате атаки были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Во время работы на месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.

Кроме того, в Деснянском районе по другому адресу повреждения получила одна из станций Киевского метрополитена. Подробностей о характере повреждений в сообщении ГСЧС не приводится.

В Соломенском районе столицы российская атака вызвала пожар в помещении медицинского учреждения, расположенного на третьем этаже 25-этажного жилого дома.

В результате удара были повреждены фасад многоэтажки и остекление здания. Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее после обстрела.

Также последствия ночной атаки зафиксированы в Днепровском районе Киева. Там в результате российского обстрела повреждено здание учебного заведения.

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Источник: ГСЧС

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