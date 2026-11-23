Президент Украины заявил 23 ноября, что у порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет «Меркурий» с вертолетом Ка-27 на борту и поразили сухогруз MV ANGARA, который перевозил российское вооружение.

«Всё произошло у берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был потоплен российский корвет «Меркурий», и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолёт Ка-27», — сообщил президент.

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По данным СБУ, «Меркурий» с бортовым номером 734 принадлежал Черноморскому флоту РФ. Корвет регулярно сопровождал российские морские конвои, в частности охранял сухогруз MV ANGARA, который стал второй целью операции.

В СБУ сообщили, что Россия использовала сухогруз, находящийся под санкциями, для перевозки военной техники, в частности в рамках так называемых «Сирийского» и «Ливийского экспрессов».

«Оба судна были законными военными целями для Украины, поскольку непосредственно работали на военный потенциал РФ».

Источники: Владимир Зеленский, СБУ

Напомним, российский корвет «Меркурий» пошел ко дну после поражения дронами.

Видео: дроны подорвали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази.

В Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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