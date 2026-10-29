Видео: Зеленский показал ужасающие последствия российского удара по вокзалу в Днепре

29 октября президент Владимир Зеленский обнародовал кадры с места российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. По предварительным данным, в результате атаки реактивным дроном погибли 13 человек, ещё десять получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ реактивным дроном по вокзалу в Днепре, где погибли 13 человек, и показал первые кадры с места вражеской атаки.

«Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали», — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, соответствующие службы работают на месте.

«Сколько таких террористических ударов нанесла Россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетиков вместо того, чтобы пойти на деэскалацию. Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и её военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Пришло время для новых, более жестких санкционных мер со стороны ЕС, Америки и G7. Спасибо всем, кто готов помогать таким образом», — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

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