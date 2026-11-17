Видео: Зеленский раскрыл подробности операции по нанесению удара по Крымскому мосту, которая длилась несколько недель
Президент Владимир Зеленский сообщил 17 ноября, что удар по Крымскому мосту был нанесен на седьмом этапе операции, подготовка к которой длилась несколько недель. Для финальной атаки украинские военные использовали различные типы беспилотников и ракет.
«Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым», — заявил Зеленский.
По его словам, это результат седьмого этапа операции. Её разработала и координировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, а реализовывали её в течение нескольких недель.
Президент назвал операцию беспрецедентной и поблагодарил Службу безопасности, все задействованные подразделения Сил обороны, министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и Генштаб. Отдельно он поблагодарил разведки и каждого производителя оружия.
«Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие обозначенные объекты на пути к конечной цели», — рассказал Зеленский.
По его данным, в этой операции были задействованы «Довбуш», «Вендета», Da Vinci, «Сичень», MICH 2000, «Рута», «Паляница», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун».
На ключевом этапе, по словам президента, образцово проявили себя беспилотники «Паляница». Они поразили автомобильную часть моста. Железнодорожную часть поразили ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5.
Также наши воины с помощью «Фламинго» осуществили управляемое поражение. Зеленский отметил, что связь сработала на отлично до последних секунд.
«Мы неоднократно предлагали России меры по деэскалации, но на все предложения слышали только громкие отказы», — подчеркнул президент.
Он рассказал, что Россия ежедневно наносит удары по украинской инфраструктуре, в частности по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.
«Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — добавил Зеленский.
«Украинский оборонный потенциал высок и останется высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей», — подытожил он.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.
Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.