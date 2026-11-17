Президент Владимир Зеленский сообщил 17 ноября, что удар по Крымскому мосту был нанесен на седьмом этапе операции, подготовка к которой длилась несколько недель. Для финальной атаки украинские военные использовали различные типы беспилотников и ракет.

«Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым», — заявил Зеленский.

По его словам, это результат седьмого этапа операции. Её разработала и координировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, а реализовывали её в течение нескольких недель.

Президент назвал операцию беспрецедентной и поблагодарил Службу безопасности, все задействованные подразделения Сил обороны, министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и Генштаб. Отдельно он поблагодарил разведки и каждого производителя оружия.

«Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие обозначенные объекты на пути к конечной цели», — рассказал Зеленский.

По его данным, в этой операции были задействованы «Довбуш», «Вендета», Da Vinci, «Сичень», MICH 2000, «Рута», «Паляница», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун».

На ключевом этапе, по словам президента, образцово проявили себя беспилотники «Паляница». Они поразили автомобильную часть моста. Железнодорожную часть поразили ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tg-12.mp4

Также наши воины с помощью «Фламинго» осуществили управляемое поражение. Зеленский отметил, что связь сработала на отлично до последних секунд.

«Мы неоднократно предлагали России меры по деэскалации, но на все предложения слышали только громкие отказы», — подчеркнул президент.

Он рассказал, что Россия ежедневно наносит удары по украинской инфраструктуре, в частности по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.

«Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — добавил Зеленский.

«Украинский оборонный потенциал высок и останется высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей», — подытожил он.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Читай нас в