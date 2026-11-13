Военные эвакуировали последнюю жительницу Малой Токмачки после пяти месяцев спасательной операции

64-летнюю Светлану Подольскую эвакуировали из прифронтового села в Запорожской области. Женщина провела пять месяцев вместе с военными, прежде чем смогла добраться до безопасной территории.

Светлана Николаевна решила покинуть родное село после того, как российский дрон убил последнего мужчину, проживавшего там. Трагедия произошла в Страстную пятницу (10 апреля): мужчина вышел за сигаретами, когда его настиг вражеский беспилотник.

64-летняя женщина осталась единственной жительницей Малой Токмачки. Российские войска семь раз атаковали её хозяйство беспилотниками.

Несмотря на опасность, Светлана до последнего не хотела покидать дом. Она ухаживала за огородом, кормила свинью, коз и кур и надеялась, что война скоро закончится.

«До последнего охраняла дом. У меня есть огород. Кормила свинью, коз и кур. Думала: а вдруг завтра война закончится? Зачем же сейчас все бросать?», — рассказала женщина.

Однако после того, как её дом окончательно разрушили, Светлана Николаевна обратилась к украинским военным с просьбой помочь ей уехать.

Эвакуация затянулась на пять месяцев. Из-за погодных условий, большого количества российских дронов и заминированных дорог военный транспорт не мог добраться до места, где находилась женщина.

Только в конце сентября, когда в Таврических степях начались утренние туманы, Светлана Николаевна вместе с бойцами 118 ОМБр и двумя собаками отправилась в пеший переход к безопасной территории.

Военные «Викинг», «Стеф», «Январь» и «Виктор» вместе с женщиной почти месяц преодолевали опасный маршрут. Чтобы не попасть в поле зрения российских беспилотников, они передвигались короткими перебежками и преимущественно в сумерках. Во время выхода трижды переплывали реку.

«Тогда я очень боялась, чтобы Виктор не утонул. Он же в бронежилете, да ещё и я «в нагрузку». Запуталась в «путанке», и он меня спасал. Очень переживала, чтобы не стать для них обузой, не подвести. До сих пор не знаю, как я это пережила и дошла», – вспоминает Светлана.

По её словам, за время совместного пути она и военные стали друг для друга родными людьми.

В безопасную зону группа добралась 21 октября. Сейчас Светлана Николаевна находится рядом с дочерью. Воины 1-го механизированного батальона 118-й ОМБр помогли ей снять жилье.

Историю эвакуации женщины рассказали военнослужащие 118-й отдельной механизированной бригады.

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До этого Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешко.

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