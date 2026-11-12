Виткофф планирует убедить Зеленского в необходимости завершения войны после переговоров с Путиным
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что после встречи с Владимиром Путиным планирует обсудить её итоги с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, вместе с Джаредом Кушнером он отправится в Ирландию, где запланирована встреча с украинским лидером.
Американские представители должны проинформировать Зеленского о результатах переговоров в Москве и попытаться убедить его выбрать один из предложенных путей завершения войны.
Виткофф также выразил надежду, что после визита в Москву удастся официально объявить о подготовке следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.
Источник: Стив Виткофф
Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.
Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.
До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.