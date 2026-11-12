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Виткофф планирует убедить Зеленского в необходимости завершения войны после переговоров с Путиным

UA NEWS 12 Ноября 2026 16:45
Виткофф планирует убедить Зеленского в необходимости завершения войны после переговоров с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что после встречи с Владимиром Путиным планирует обсудить её итоги с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, вместе с Джаредом Кушнером он отправится в Ирландию, где запланирована встреча с украинским лидером. 

 Американские представители должны проинформировать Зеленского о результатах переговоров в Москве и попытаться убедить его выбрать один из предложенных путей завершения войны.

Виткофф также выразил надежду, что после визита в Москву удастся официально объявить о подготовке следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.

Источник: Стив Виткофф

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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