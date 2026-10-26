В результате российского удара по Краматорской общине один человек погиб, ещё 10 получили ранения

Утром 26 октября российские оккупационные войска нанесли четыре удара по поселку Ясногорка Краматорской общины Донецкой области.

«По меньшей мере 1 человек погиб и 10 получили ранения в результате ударов по Краматорской общине. Среди раненых — 13-летняя девочка», — сообщил глава областной военной администрации. На месте происшествия работают все ответственные службы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь, а масштабы повреждений и окончательное количество пострадавших выясняются.

«Россияне снова наносят удары по мирным жителям — и снова страдают дети. Дети, которые не должны находиться так близко к линии фронта. Дети, родители которых несут ответственность за их безопасность. Напоминаю, что на всей территории Краматорской общины продолжается обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке. Это не прихоть — это единственная возможность уберечь детей», — подчеркнул Вадим Филашкин.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

За прошедшие сутки, 25 октября, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель. Еще десять человек получили ранения.

26 октября российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.

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