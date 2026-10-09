В результате российского удара по Запорожью 9 октября погиб человек

Утром в пятницу, 9 октября, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб один человек, есть также раненые.

Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Примерно в 05:15 он сообщил, что враг попал в жилой дом. Однако позже уточнил, что попадание произошло рядом с многоэтажкой. Уже тогда Семикин написал, что в результате вражеской атаки один человек получил ранение. Впоследствии стало известно о погибшем и увеличении числа пострадавших.

«В результате вражеского удара погиб мужчина. Двое человек ранены», — говорится в сообщении.

Позже Семикин уточнил, что россияне нанесли по Запорожью шесть ударов. На данный момент известно об одном погибшем, а число пострадавших возросло до 5.

«Враг атаковал жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования», — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:55, по данным Совета обороны Запорожской области, число пострадавших в Запорожье возросло до 7.

Источник: Михаил Семикин

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