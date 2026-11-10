В результате российского обстрела Кропивницкого утром 10 ноября ранены два человека
Во вторник, 10 ноября, Кропивницкий подвергся российской атаке. В результате удара пострадали два человека.
Об этом глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в Facebook.
По его словам, пострадавшие уже находятся в больнице.
Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.
В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.