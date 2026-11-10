В результате российского обстрела Кропивницкого утром 10 ноября ранены два человека

Во вторник, 10 ноября, Кропивницкий подвергся российской атаке. В результате удара пострадали два человека.

Об этом глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в Facebook.

По его словам, пострадавшие уже находятся в больнице.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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