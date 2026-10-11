В результате российского нападения на Ровенскую область 11 октября три человека получили ранения

11 октября российские войска атаковали Ровенскую область, в результате чего пострадали три человека. Обстоятельства их ранения в предоставленном сообщении не уточняются.

Об этом сообщил в Telegram начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.

«Враг продолжает наносить удары по Ровенской области с воздуха. Благодарю силы ПВО, которые сдерживают этот удар. К сожалению, не всегда удается избежать последствий. Во время последней атаки ранения получили три человека», — написал глава ОГА.

Он в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, их травмы нетяжелые.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

Читай нас в