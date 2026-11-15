Военные преступления РФ в Украине сопоставимы по масштабам со Второй мировой войной – The Hill

Россия совершает в Украине систематические военные преступления, масштабы которых сопоставимы с событиями Второй мировой войны, что исключает её возвращение в международное сообщество без привлечения виновных к ответственности.

«Задокументированные зверства в Украине подчеркивают важность международного гуманитарного права. Война не отменяет правовую защиту гражданских лиц или пленных, а военная необходимость не оправдывает пыток, преднамеренных нападений на гражданских лиц, внесудебных казней или незаконной депортации», — подчеркнул полковник армии США в отставке Джон Фейрламб в своей статье.

Эксперт указал на многочисленные зафиксированные ООН и правозащитниками случаи пыток военнопленных, сексуального насилия, похищения более 20 тысяч украинских детей и так называемого «человеческого сафари», когда российские военные охотятся на мирных жителей с помощью дронов, и осудил приглашение должностных лиц РФ в Белый дом.

Источник: The Hill.

Следователи Национальной полиции Украины с начала полномасштабного вторжения возбудили 246 219 уголовных дел по фактам преступлений российских военнослужащих и их пособников. Большая часть из них — 228 992 дела — возбуждена по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Европол собрал данные о почти 3 тысячах подозреваемых в военных преступлениях в Украине.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 977 преступлений против журналистов и СМИ.

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