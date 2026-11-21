21 ноября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Житомирской области. Под ударом оказался вокзал в Овруцкой общине, где после попадания вспыхнул пожар.

В результате удара пострадал один человек. Медики оперативно доставили его в больницу, где пострадавшему оказывают необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул пожар.

По информации ОГА, по состоянию на 17:00 подразделения ГСЧС полностью ликвидировали возгорание.

Спасатели, медики и другие профильные службы оперативно работали на месте атаки. В областной администрации поблагодарили их за быстрое реагирование.

Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.

Оккупанты нанесли удар по промышленным и транспортным объектам Житомирской области, есть пострадавший.

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