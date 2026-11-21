Враг атаковал вокзал в Житомирской области, в месте попадания возник пожар
21 ноября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Житомирской области. Под ударом оказался вокзал в Овруцкой общине, где после попадания вспыхнул пожар.
В результате удара пострадал один человек. Медики оперативно доставили его в больницу, где пострадавшему оказывают необходимую помощь.
На месте попадания вспыхнул пожар.
По информации ОГА, по состоянию на 17:00 подразделения ГСЧС полностью ликвидировали возгорание.
Спасатели, медики и другие профильные службы оперативно работали на месте атаки. В областной администрации поблагодарили их за быстрое реагирование.
Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.
Оккупанты нанесли удар по промышленным и транспортным объектам Житомирской области, есть пострадавший.