Воин из Ровенской области вернулся из плена и снял свою фотографию с «Дерева надежды»

57-летний доброволец Александр Ведерников из Костополя Ровенской области вернулся из российского плена в августе 2026 года. В октябре он смог собственноручно снять с «Дерева надежды» листочек со своей фотографией — символ того, что защитник наконец вернулся домой.

Александр вступил в Вооруженные силы Украины в первые дни полномасштабного российского вторжения. В апреле 2024 года он попал в плен в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Дома его ждали жена и дочь. По сообщению Костопольского городского совета, защитник значительно похудел во время пребывания в плену, а сейчас восстанавливается и привыкает к жизни рядом с родными.

Возвращение Александра стало важной новостью для семей военнопленных и пропавших без вести в общине.

На «Дереве надежды» до сих пор остаются около 150 листочков. За каждым — человек, которого ждут дома. И семьи, которые продолжают верить в возвращение своих близких. Об этом сообщает «Армия ТВ» — Военное телевидение Украины. Видео: Зеленский предупредил об угрозе нового наступления РФ в случае потери Славянска и Краматорска. Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России. Также Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине. Россия поддержала трехстороннюю встречу на уровне команд для переговоров – Зеленский

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