Российская армия ежедневно теряет более тысячи военнослужащих в войне против Украины. Масштабы потерь РФ уже приближаются к показателям Второй мировой войны, заявил посол США. По его словам, потери российских оккупантов настолько значительны, что превышают количество новобранцев, которых армия РФ привлекает ежемесячно.

По словам американского дипломата, нынешние темпы потерь делают продолжение боевых действий всё более сложным для Москвы. Он привел данные, согласно которым Россия ежемесячно набирает от 20 до 25 тысяч новых военнослужащих, тогда как число погибших за тот же период составляет от 30 до 35 тысяч.

Он также сравнил нынешние российские потери с историческими военными кампаниями, отметив, что их масштабы приближаются к потерям СССР во Второй мировой войне.

«Это в геометрической прогрессии больше, чем они потеряли в Афганистане, и приближается к тем потерям, которые они несли во Второй мировой войне — тысяча в день. Это просто недопустимо», — заявил Волц.

Дипломат считает, что обе страны уже измотаны длительными боевыми действиями, и продолжение войны не имеет перспектив.

«Эту войну невозможно выиграть военным путем. Она должна завершиться дипломатическим путем», — подытожил американский посол.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волц в интервью Fox News.



За сутки ВСУ ликвидировали на фронте ещё 1730 оккупантов и средства ПВО.

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