Почти семь часов в полной темноте, в тесном металлическом кузове наземного роботизированного комплекса, — так проходила эвакуация 53-летнего пограничника Андрея Горбоноса с позывным «Министр» с передовой. При каждой выбоине на разбитой дороге он испытывал невыносимую боль, а его голова постоянно ударялась о металлические конструкции. Военный признается, что без каски мог бы погибнуть прямо внутри НРК.

Во время выдвижения на новую позицию пограничник наступил на замаскированное самодельное взрывное устройство. Взрывная волна отбросила его на несколько метров. Несмотря на сильную контузию и тяжелое ранение ноги, из-за которого он лишился трех пальцев, Андрей смог самостоятельно наложить себе турникет.

После этого началась сложная эвакуация: сослуживец около полутора километров нес раненого на себе через заминированную территорию. Впоследствии военного поместили в наземный роботизированный комплекс, который доставил его к медикам.

Сегодня, вспоминая те события, пограничник говорит о них на удивление спокойно. Возможно, секрет такой выдержки кроется в его необычном жизненном опыте. Ведь до войны Андрей Горбонос из Днепра успел реализовать себя в совершенно разных сферах — от управления крупными предприятиями до творчества, спорта и восточных духовных практик.

По образованию Андрей — юрист, и в своё время прошел путь от юрисконсульта до директора одного из отделений корпорации одной из известных торговых сетей. Впоследствии он возглавлял хлебозавод, кирпичный и молокоперерабатывающий предприятия. Обладая незаурядным талантом к изобретательству, вместе с профильными специалистами он разработал рецептуру «Европейского батона» с добавлением яблочного варенья, а также технологию изготовления фактурного кирпича под старину.

Еще одна неожиданная страница его биографии — театр иллюзий, который Андрей основал собственными силами. Профессиональные иллюзионисты выступали с фокусами и представлениями перед детьми-сиротами, внутренне перемещёнными лицами и украинскими защитниками. В то же время он много лет серьезно занимался спортом: бодибилдингом, жимом лежа и бадминтоном. В последнем даже стал бронзовым призером чемпионата Украины среди ветеранов.

Впоследствии Андрей увлекся йогой, и приобретённые навыки не раз пригодились ему на фронте. Умение контролировать дыхание, собственное тело и эмоции помогало сохранять самообладание в экстремальных условиях, а физическая гибкость и владение сложными асанами — ловко маневрировать в тесных бойницах и укрытиях, быстро менять положение тела и перехватывать оружие у сослуживцев во время боя.

В Госпограничной службе Андрей оказался в феврале 2026 года, добровольно обратившись в ТЦК и СП после смерти матери, за которой он долгое время ухаживал. Несмотря на профессиональный опыт и возможность выбрать относительно безопасную штабную должность, он решил служить в боевом подразделении. Так он присоединился к 3-му пограничному отряду. А позывной «Министр» выбрал себе сам — с присущими ему юмором и самоиронией.

Андрей с воодушевлением вспоминает свой первый стрелковый бой: «Однажды во время одной из операций наша группа вступила в открытый бой с врагом. Вражеская группа состояла из восьми человек, но открыто на нашу позицию наступали двое. Успешно ликвидировали, без ранений и потерь. Остальных шестерых — накрыли наши ребята-дронщики. Честно, было страшно только перед первым выстрелом, дальше — всё, как учили на БЗВП, абсолютно все навыки пригодились. В частности, наше взаимодействие втроем в тот момент, на мой взгляд, было близко к идеальному. Следующие пять дней после отражения того штурма нам изрядно досталось от их минометов и артиллерии. Но выдержали, и это главное».

Сейчас пограничник проходит реабилитацию в ведомственном санатории ГПСУ, особо отмечая эффективность сероводородных ванн и восстановительных процедур. В то же время, несмотря на последствия ранения, об окончании военной службы Андрей даже не думает. Он убеждён, что его юридические знания, управленческий опыт и навыки психологической поддержки ещё могут принести немалую пользу Украине.

Свою жизненную философию «Министр» объясняет просто: «Человек приходит в этот мир с определённой миссией. Чтобы понять её, нужно двигаться по трём путям — труд, творчество и благотворительность. Только так можно раскрыть заложенные Богом таланты».