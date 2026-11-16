З-пропагандисту Романову в России инкриминируют государственную измену за пост об Олешке

Российского так называемого «военкора» Владимира Романова, ведущего Telegram-канал «Romanov Лайт», задержали по подозрению в государственной измене и шпионаже после публикации достоверных данных об эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области.

Об этом сообщают его коллеги-пропагандисты. Так, «Сводки ополчения Новороссии» сообщают, что к 40-летнему блогеру, который перестал выходить на связь в конце октября, не пускают адвокатов, а само дело якобы связано с государственной изменой и работой на украинские спецслужбы.

Канал Alex Parker Returns 5 ноября сообщил об аресте Романова. По данным канала, его обвиняют в государственной измене, шпионаже в пользу Украины и пропагандистских мероприятиях под руководством украинских спецслужб. Это «только начало» преследования представителей Z-сообщества, допустивших неугодные властям высказывания; готовится ещё несколько показательных расправ, пишет Alex Parker Returns.

Источник: российские Z-каналы.

Российского военного блогера и пропагандиста Владимира Романова, автора Telegram-канала Romanov Лайт, предположительно, задержали во временно оккупированном Севастополе.

Перед этим Романов написал в соцсетях, что из временно оккупированных Олешек 30 октября на подконтрольную Украине территорию хотят выехать в четыре раза больше людей, чем в Россию. Для перевозки желающих в Украину планируется задействовать 17 автобусов, тогда как в направлении РФ должны отправиться лишь четыре. Он также утверждает, что российская сторона якобы собирается показать больше автобусов, следующих в Россию, скрыв пустые салоны за зашторинными окнами.

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