За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 84 авиаудара, в ходе которых сбросили 250 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 8690 дронов-камикадзе и осуществили 2331 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по району сосредоточения личного состава противника, восьми артиллерийским системам и четырем пунктам управления.

По данным Генштаба, потери российской армии за сутки составили 2980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили и повредили:

четыре танка;

15 боевых бронированных машин;

68 артиллерийских систем;

шесть реактивных систем залпового огня;

два средства противовоздушной обороны;

десять наземных робототехнических комплексов;

1843 беспилотных летательных аппарата;

638 единиц автомобильной техники;

одна единица специальной техники;

одна тяжелая огнеметная система.

Северо-Слобожанское направление

За прошедшие сутки российские войска совершили три атаки в районах Уланово, Малой Слободки и Дорошевки.

Южно-Слобожанское направление

Украинские подразделения отразили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

Купянское направление

За прошедшие сутки российские войска не проводили штурмовых действий.

Лиманское направление

Силы обороны отразили четыре атаки противника. Российские войска пытались продвинуться в районах Шийковки и Лимана.

Славянское направление

За прошедшие сутки оккупанты не проводили активных наступательных действий.

Краматорское направление

Украинские защитники отразили одну атаку противника в районе Попасного.

Константиновское направление

Здесь зафиксировано девять атак российских войск. Захватчики пытались штурмовать позиции Сил обороны в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.

Покровское направление

Это направление остается одним из самых горячих на фронте. За прошедшие сутки украинские защитники отразили 15 атак российских войск.

Оккупанты атаковали в районах Сергеевки и Молодецкого, а также пытались продвинуться в направлениях Вольного, Доброполья и Новофедоровки.

Александровское направление

За прошедшие сутки российские войска не проводили штурмовых действий.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили пять атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районах Успешного и Терноватого.

Ореховское направление

Активных наступательных действий российские войска за прошедшие сутки не проводили.

Приднепровское направление

На этом участке фронта также не зафиксировано активных наступательных действий оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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