В пятницу, 13 ноября, на фронте было зафиксировано 243 боевых столкновения. В частности, почти полсотни вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении, а также российские оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении.



Ситуация по направлениям:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию, атакуя в сторону Глушковки.

Четырнадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении вблизи Грековки и в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Дружелюбівка, Зеленая Долина, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал вблизи Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили десять вражеских штурмов: в районах населенных пунктов Константиновка, Русин Яр и в сторону Николайполя и Новопавловки.

Сорок семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Водянское, Доброполье, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец, Ганновка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два вражеских штурма продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 101 оккупант, 23 — ранены; уничтожено 43 единицы автомобильной техники, одно специальное средство, один пункт управления БПЛА и 14 укрытий противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, три орудия, один пункт управления БПЛА и 57 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 100 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды совершал штурмовые атаки в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе Верхней Терсы, Малой Токмачки и в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горке. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты проводили пять штурмовых операций в сторону Новоандреевки, Юрковки, Павловки и Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили. в течение дня 13 ноября оккупанты почти 20 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Напомним, что Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию. Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.



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