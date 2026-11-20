В Украине по результатам анализа фото- и видеоматериалов из российского плена удалось идентифицировать 77 украинских военнослужащих. Речь идет о защитниках, судьба которых устанавливается в связи с исчезновением без вести или вероятным пребыванием в плену у РФ.

В то же время для семей украинских военных готовят новый сервис, который должен упростить передачу фото- и видеоматериалов для проведения экспертизы.

По словам омбудсмена, сотрудничество его Офиса с КНДИСЕ и Обществом Красного Креста Украины продолжается с 2023 года. За это время институт подготовил 248 консультационных заключений, которые помогают устанавливать личности украинских военнослужащих по фото- и видеоматериалам.

Сколько военных удалось идентифицировать

Лубинец привел результаты работы по годам:

2023 год — 44 консультационных заключения, идентифицировано 19 военнослужащих;

2024 год – 78 заключений, идентифицировано 25 военнослужащих;

2025 год — 75 заключений, идентифицировано 26 военнослужащих;

2026 год – 51 заключение, идентифицировано 7 военнослужащих.

По другим материалам эксперты смогли лишь частично установить личность или пришли к выводу, что на сравниваемых изображениях запечатлены разные люди.

Полученные результаты используются компетентными государственными органами для установления местонахождения военнослужащих и дальнейшей работы по их возвращению.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам встречи с руководством Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Напомним, что Кремль заявил о завершающем этапе подготовки обмена пленными с Украиной.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 23 октября, Украина вернула из российского плена 270 своих военнопленных.

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