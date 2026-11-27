Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских ударов на большие расстояния по военным, промышленным и нефтяным объектам России за последнюю неделю.

Глава государства подчеркнул, что Украина отвечает на каждый российский удар, нанося точные ответные удары. По его словам, украинские Силы обороны добились результатов сразу в ряде российских регионов, а также в акватории Черного моря.

«Украина абсолютно справедливо отвечает на каждый российский удар. И я благодарю наши Силы обороны Украины за то, что ответы точны. За одну только эту неделю мы добились результатов в Самарской, Нижегородской, Краснодарской, Ростовской, Волгоградской, Ставропольской, Брянской, Пермской, Тульской областях, а также в Башкортостане и Татарстане, в акватории Чёрного моря. Российские нефтяные объекты, предприятия, задействованные в производстве взрывчатки, и другие объекты, работающие на войну, военные аэродромы и самолеты — всего этого достигла наша дальность удара», — сообщил Зеленский, обнародовав видео.

Президент также отметил все подразделения Сил обороны и безопасности Украины, наносящие удары по объектам страны-агрессора, назвав их «кинетическими санкциями».

«Россия получала множество вариантов деэскалации и прекращения этой войны, но всё равно выбрала войну. России нужно закончить эту свою войну — нужно выбрать мир. Спасибо всем, кто с Украиной!» — подчеркнул глава государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в сети Х.

26 ноября подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) зафиксировали абсолютный суточный рекорд по количеству пораженного личного состава противника. За сутки украинские военные поразили 845 российских оккупантов, из которых 221 был ликвидирован. Всего подразделения СБС поразили 2431 цель.

Силы беспилотных систем ВСУ установили новый суточный рекорд по поражению оккупантов.

За сутки 22 ноября украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

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