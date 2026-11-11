Погиб украинский дзюдоист и военнослужащий Иван Ременюк, который почти 2 года считался пропавшим без вести

Украинский спорт понес очередную утрату из-за российской войны. Спустя почти два года после исчезновения без вести родные дзюдоиста Ивана Ременюка получили подтверждение его гибели при выполнении боевого задания.

В спортивной организации вспомнили о достижениях Ременюка и его мужестве в защите Украины.

Иван Ременюк занимался дзюдо в Днепре под руководством тренера Александра Ленкова. Спортсмен добился успехов на областном и национальном уровнях.

В ряды Вооружённых сил Украины он вступил ещё до начала полномасштабного вторжения России. Всего Иван Ременюк прослужил в армии семь лет, имел звание лейтенанта и позывной «Днепр».

Военный служил в стрелковом взводе 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны.

В ноябре 2024 года Ременюк отправился на позицию вблизи Роздольного в Донецкой области. Впоследствии появилась информация о его ранении и вероятной гибели. Почти два года защитник официально числился пропавшим без вести.

Подтвердить гибель Ивана Ременюка удалось лишь в июле 2026 года — после получения результатов, подтвердивших совпадение ДНК.

«Соболезнования родным и близким от Федерации дзюдо Днепропетровской области. Он навсегда останется в нашей памяти. Вечная слава Герою!» — написали коллеги дзюдоиста.

Ивана Ременюка похоронили в его родном Днепре.

О трагической новости сообщила Федерация дзюдо Днепропетровской области.

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