Росстат за годы войны зафиксировал в Донецкой области не менее 270 тысяч смертей российских военнослужащих. Для сравнения: битва за Берлин унесла жизни 78 тысяч солдат армии СССР.

Согласно анализу утечки из базы данных Росстата, проведенному изданием «Проект», за 4,5 года полномасштабной войны в Донецкой области было зафиксировано 270 547 смертей с кодами, связанными с боевыми действиями, а с учётом многолетних и многомесячных задержек в регистрации потери от погибших в регионе могут достичь 325 тысяч человек по состоянию на сентябрь 2026 года. По оценке «Проекта», с поправкой на задержку регистрации в области погибло около 87 тысяч российских военнослужащих в 2024 году, 147 тысяч в 2025 году и 68 тысяч за неполный 2026 год, ещё около 23 тысяч смертей приходятся на 2022–2023 годы, когда место смерти в базе указывалось редко.

Наибольшие потери среди конкретных направлений и городов зафиксированы во время захвата Покровска — более 100 тысяч погибших, в том числе более 8 тысяч после заявлений о полном захвате города с марта 2026 года. В боях за Бахмут и его окрестности, где начали массово применять тактику «мясных штурмов», зафиксировано 34 тысячи погибших, несмотря на слабую фиксацию локаций в 2022–2023 годах; в Авдеевке погибло не менее 19 тысяч российских военных, в том числе более 11 тысяч после сообщения о её захвате в феврале 2024 года до сентября 2026-го; в Марьинке погибло не менее 11 тысяч (более 7 тысяч — только в 2024 году), в Курахово — 11 тысяч, а в районе Угледара — 5 тысяч.

Как отмечает «Проект», безвозвратные потери России в боях за Донбасс уже превышают потери СССР в Донбасской наступательной операции 1943 года (66 тысяч по справочнику Кривошеева) и в ходе взятия Берлина в апреле — мае 1945 года (78 тысяч), а общее количество связанных с войной смертей в базе Росстата составляет 474 тысячи и могло достичь 573 тысяч к сентябрю с учетом задержек.

Источник: Агентство.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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