Залужный объяснил, почему ВСУ не двинулись на Крым после освобождения Херсона

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года у Украины не было достаточных материальных ресурсов, чтобы быстро возобновить наступательные операции на юге и продвигаться в направлении Крыма.

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, возможности украинской армии существенно ограничивали задержки с поставками западного вооружения, нехватка боеприпасов, а также сложный рельеф местности. В частности, наступление через открытую украинскую степь создавало дополнительные трудности для войск.

По словам Залужного, подготовка Херсонской наступательной операции началась еще в июле 2022 года. Украинскому командованию нужно было не только освободить правобережье Днепра, но и выбить с украинской земли элитные российские подразделения, закрепившиеся на оборонительных позициях.

«Дополнительные силы требовались и нам, чтобы выбить эту элиту с украинской земли, но нам их не хватало. Требовались техника, оружие и боеприпасы», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что успех наступления зависел не только от действий украинских военных, но и от поставок вооружения международными партнерами. В частности, Украина не могла самостоятельно обеспечить войска необходимым количеством артиллерии, танков и боевых машин пехоты.

«Оружие и боеприпасы задерживались, а политика требовала результата. И не только наша», – написал бывший главнокомандующий.

Еще одним препятствием стала местность. По словам Залужного, открытая украинская степь не позволяла применять крупные группы бронетехники из-за отсутствия естественной маскировки. Продвижение также тормозили разветвленная сеть ирригационных каналов и река Ингулец. В то же время российские войска постоянно пополняли личный состав и боевую технику.

В сентябре 2022 года украинское наступление продвигалось медленнее, чем операция в Харьковской области. Это, по словам Залужного, вызвало напряженность в отношениях как с международными партнерами, так и с высшим военно-политическим руководством Украины.

Из-за тяжелых потерь, сложной местности и низких темпов продвижения Генеральный штаб в октябре изменил тактику. Украинские войска начали блокировать российские подразделения в районах сосредоточения, наносить по ним авиационные и ракетно-артиллерийские удары, а также атаковать слабые места обороны при поддержке бронетехники.

Залужный также подчеркнул роль американских реактивных систем HIMARS и M270. Они позволили уничтожать российские склады боеприпасов, командные пункты и логистические узлы, затрудняя снабжение оккупационных войск.

В то же время бывший главнокомандующий отметил, что своевременное поступление большего количества высокоточных систем, артиллерийских боеприпасов и бронетехники могло бы создать более благоприятные условия для развития украинских операций как в конце 2022 года, так и в начале 2023 года.

«Любой наш замысел и оперативные возможности зависели от поставок вооружения партнерами», — подчеркнул он.

Залужный не утверждает, что у Украины был утвержденный план наступления непосредственно на Крым после освобождения Херсона. Однако в статье он объясняет, почему возможности для дальнейшего продвижения на юге были ограничены и насколько развитие наступательных операций зависело от военной помощи партнеров.

Об этом написал бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье.

Прошло три года со дня освобождения Херсона, борьба за справедливость продолжается.

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