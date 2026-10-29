Залужный призвал партнеров усилить украинскую ПВО после удара по вокзалу в Днепре

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине дополнительные ракеты и ресурсы для укрепления противовоздушной обороны после российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре.

По словам Залужного, российские войска направили ракету «Шахед» на платформу, где находились пассажиры и поезд.

Он подчеркнул, что этот удар не имеет военного оправдания и является преднамеренным убийством мирных жителей.

Дипломат подчеркнул, что укрепление украинской ПВО поможет спасти жизни людей и укрепить воздушную защиту всей Европы. По приведенным данным, в результате атаки погибли 14 человек, еще 13 получили ранения.

Источник: Валерий Залужный, Facebook

Президент Владимир Зеленский 29 октября обнародовал кадры с места российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. По предварительным данным, в результате атаки реактивным дроном погибли 13 человек, ещё десять пострадали.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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