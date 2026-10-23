В сюжете PBS NewsHour сообщили, что ограниченные запасы американских ракет-перехватчиков Patriot истощились после многолетнего применения в Украине и использования Соединенными Штатами и союзниками во время войны с Ираном. Материал посвящен производству этих ракет.

Потребность Украины в перехватчиках

По данным вещателя, Украине нужны дополнительные системы обороны для отражения непрерывных атак России дронами и баллистическими ракетами. Российская Федерация, государство-агрессор, ведет войну против Украины.

PBS NewsHour называет американский перехватчик Patriot особенно ценным для противодействия ракетам. В то же время в материале подчеркивается, что имеющиеся запасы были небольшими еще до их истощения вследствие такого использования.

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Производство ракет

Специальный корреспондент Майк Серре получил эксклюзивный доступ к процессу производства Patriot. В заголовке сюжета PBS NewsHour говорится о гонке за производством ракет Patriot на фоне сокращения запасов этих ракет.

Материал, опубликованный 22 октября 2026 года, также подписан Майком Александером.

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