Запасы ракет Patriot истощились из-за применения в Украине и войны с Ираном — PBS NewsHour
В сюжете PBS NewsHour сообщили, что ограниченные запасы американских ракет-перехватчиков Patriot истощились после многолетнего применения в Украине и использования Соединенными Штатами и союзниками во время войны с Ираном. Материал посвящен производству этих ракет.
Потребность Украины в перехватчиках
По данным вещателя, Украине нужны дополнительные системы обороны для отражения непрерывных атак России дронами и баллистическими ракетами. Российская Федерация, государство-агрессор, ведет войну против Украины.
PBS NewsHour называет американский перехватчик Patriot особенно ценным для противодействия ракетам. В то же время в материале подчеркивается, что имеющиеся запасы были небольшими еще до их истощения вследствие такого использования.
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Производство ракет
Специальный корреспондент Майк Серре получил эксклюзивный доступ к процессу производства Patriot. В заголовке сюжета PBS NewsHour говорится о гонке за производством ракет Patriot на фоне сокращения запасов этих ракет.
Материал, опубликованный 22 октября 2026 года, также подписан Майком Александером.