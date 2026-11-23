Российские органы неоднократно вносили изменения в запись о смерти замученной украинской журналистки Виктории Рощиной в базе данных Росстата, изменяя как дату её гибели, так и официальную причину смерти. Об этом свидетельствует утечка данных ведомства, которую проанализировали журналисты издания «Важные истории».

Впервые информация о смерти Рощиной поступила в реестр в конце декабря 2024 года — тогда датой гибели указали 16 декабря 2024 года, а причину смерти обозначили как неизвестную, хотя свидетельство о смерти оформили как окончательное. Через несколько дней органы ЗАГС направили в Росстат исправление, изменив дату смерти на 19 сентября 2024 года — то есть за шесть дней до обмена пленными, в списки которого журналистку обещали включить.

В феврале 2025 года продолжили редактирование карточки: в систему внесли реквизиты нового свидетельства «вместо окончательного» и заменили неизвестную причину смерти на миокардиодистрофию, которая якобы вызвала нарушение сердечного ритма и отек лёгких. Окончательно правки внесли 11 февраля — за три дня до того, как тело погибшей в российском плену журналистки вернули в Украину.

Журналисты-расследователи отмечают, что замена уже оформленного окончательного свидетельства на новое с конкретной причиной встречается менее чем в 0,3% записей системы Росстата, а перенос даты смерти на более ранний срок с изменением и дня, и месяца фиксируется лишь в 0,1% случаев. Кроме того, в карточке Рощиной, как и в записях других украинцев, погибших в российском плену, полностью отсутствуют биографические данные о гражданстве, месте рождения, адресе, образовании и роде занятий.

Источник: расследование издания «Важные истории» на основе данных Росстата.

Напомним, убитую в российском плену журналистку Викторию Рощину наградили орденом Свободы.

Кроме того, тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину со следами пыток и без части органов.

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