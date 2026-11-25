Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция вновь осталась без внешнего электроснабжения в результате ударов РФ. В настоящее время собственные потребности станции обеспечивают резервные дизель-генераторы.

Как отмечается, в 4:28 25 ноября в результате российского обстрела на правом берегу Днепра, в 13 км от подстанции «Феросплавная», отключилась линия электропередачи 330 кВ «Феросплавная-1».

«В настоящее время собственные потребности станции обеспечиваются за счет резервных дизель-генераторов.

Систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи ЗАЭС из-за российских обстрелов усиливают риски ядерной аварии. Единственной гарантией восстановления ядерной и радиационной безопасности является возвращение станции под полный контроль Украины и её единственного законного оператора — АО «НАЭК «Энергоатом»», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

Ситуация на временно захваченной Запорожской АЭС остается сложной: все шесть энергоблоков находятся в режиме «холодного останова», а уровень воды в бассейне-охладителе снизился до 12,27 метра при минимально необходимых 15 метрах. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вблизи Запорожской атомной электростанции в результате серии атак с использованием дронов были повреждены трансформаторы на Запорожской тепловой электростанции. Это оборудование имеет важное значение для обеспечения внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Читай нас в