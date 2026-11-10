Зеленский объявил о логистических альтернативах для Киева и других городов на фоне российских атак

Украина разрабатывает дополнительные логистические решения для Киева и ряда областных центров, а также готовит новые договоренности с европейскими партнерами для поддержки городов и общин в зимний период.

По словам главы государства, Еврокомиссия уже приступила к согласованию конкретных мер, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму. Зеленский поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее команду за готовность поддерживать Украину.

Особое внимание уделяется логистике. Президент сообщил, что премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским и секретарем СНБО Игорем Клименко работают над необходимыми альтернативными маршрутами и решениями для Киева и определенных областных центров.

Также Зеленский отметил работу Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур, задействованных в реализации мер по поддержке украинских городов и общин.

Кроме того, в течение следующих недель Украина планирует активизировать двустороннее сотрудничество с европейскими партнерами и взаимодействие с международными финансовыми институтами.

По словам президента, эти контакты должны обеспечить дополнительные возможности для поддержки общин, усиления энергетической устойчивости и укрепления государства в условиях российских атак.

«Будут предприняты дополнительные шаги, которые укрепят наше государство», — подытожил Владимир Зеленский.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Украины Сергея Корецкого о ситуации в энергетической сфере, ликвидации последствий российских ударов и взаимодействии с Европейской комиссией.

Напомним, мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии, поэтому даже одно попадание российской ракеты в его опорную или прогоновую часть может привести к обрушению конструкций и полной остановке движения.

В Киеве второй день подряд сохраняются серьезные транспортные проблемы. На Северном мосту в направлении Почайны оставили только одну полосу для движения, из-за чего образовались масштабные пробки. Автомобили практически не продвигаются, а пассажиры общественного транспорта вынуждены преодолевать часть маршрута пешком.

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

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