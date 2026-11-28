Президент Украины Владимир Зеленский сообщил военным командирам, что стремится к полному уничтожению Крымского моста. По данным западных СМИ, украинские Силы обороны уже нанесли несколько ударов по переправе, а Киев готовит дальнейшие атаки.

«Президент хочет, чтобы его (Крымский мост — ред.) был полностью уничтожен», — сообщил источник издания.

По информации собеседника The Telegraph, ночью 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил Украины, вооружённая ракетами «Нептун», развернула мобильные пусковые установки на заранее подготовленных позициях вдоль южного побережья Украины.

Военные выпустили значительное количество ракет, после чего оперативно начали сворачивать пусковые комплексы, чтобы избежать ответного удара со стороны России.

В течение нескольких следующих часов по Крымскому мосту также наносили удары военнослужащие других подразделений ВСУ.

Примерно во два часа ночи ракетная бригада, применившая «Нептуны», получила информацию, что часть дорожного полотна моста и одна из опорных арок обрушились.

«Конечно, мы выпили немного пива», — рассказал один из планировщиков операции, вспоминая реакцию сослуживцев на новости о нанесенных переправе повреждениях.

Поскольку основной целью ракет был железнодорожный пролет, на следующую ночь украинская ракетная бригада нанесла повторный удар, еще больше повредив железнодорожную часть моста.

Как пишет издание, только после второй атаки военные узнали, что приказ о её проведении отдал лично президент Владимир Зеленский.

В середине ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по Крымскому мосту. Под удар попали как автомобильная часть, так и железнодорожное полотно переправы.

После повреждения моста в России впервые признали «осложнения с логистикой» в сообщении с временно оккупированным Крымом.

В частности, вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил, что организовывать перевозку пассажиров и грузов стало сложнее. Российское правительство также допускает возможность введения ограничений на движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщает The Telegraph.

Восстановление Крымского моста в зимний период для российских войск маловероятно из-за сложных погодных условий. В то же время пока рано прогнозировать, смогут ли оккупанты быстро приступить к ремонту весной.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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