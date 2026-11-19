Президент Украины заявил, что совместное давление США и Китая на Москву могло бы положить конец российской агрессии. Для этого, по словам Зеленского, Вашингтону и Пекину достаточно ввести ограничения в отношении РФ или прекратить торговлю с ней.

Глава государства пообщался с главным международным корреспондентом NBC News Ричардом Энгелем накануне трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры лидеров трех государств запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Зеленский убежден, что американский и китайский президенты располагают инструментами, которые могут существенно повлиять на решение Кремля. Речь идет прежде всего об экономическом давлении на Россию. В частности, Соединенные Штаты и Китай могли бы согласовать санкционные меры или прекратить экономическое сотрудничество с Москвой.

Украинский президент подчеркивает особую роль Пекина, ведь Китай остается одним из ключевых торговых партнеров России. Ограничение экономических связей с этой страной могло бы создать для Кремля серьезные проблемы.

Во время интервью Зеленский также эмоционально отреагировал на российские заявления о якобы защите русскоязычного населения в Украине. Президент напомнил, что Россия продолжает атаковать украинские города, несмотря на свои оправдания вторжения.

«Они атакуют нас круглосуточно. И это тоже о том, как они говорили, помните: мол, пришли спасать русскоязычных людей. Это полная х*рня», — сказал Зеленский.

Во время беседы с журналистом Ричардом Энгелем в Киеве также были слышны звуки воздушной тревоги.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одна великая держава не должна в одиночку решать судьбу других стран. Так президент прокомментировал возможность обсуждения будущего Украины на саммите в Шэньчжэне без её представителей.

«Крупные страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира, но это огромная ошибка», — сказал Зеленский в интервью Ричарду Энгелю.

В то же время глава государства заявил, что совместное давление Вашингтона и Пекина могло бы заставить Россию прекратить войну. По его словам, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обладают достаточным влиянием, чтобы добиться этого с помощью санкций или ограничения торговли с Москвой.

Вопрос о влиянии Пекина на Москву украинский президент поднимал и ранее. В частности, 24 октября во время онлайн-выступления в американском Институте Хадсона Зеленский заявил, что у Китая достаточно рычагов, чтобы убедить Путина остановить войну.

Тогда глава государства отдельно обратил внимание на масштаб торговых отношений между Россией и Китаем. По его словам, Пекин является важным рынком для российской экономики, а потому может использовать эту зависимость для оказания влияния на Кремль.

Источник: NBC News

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