Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Согласно документам, они будут действовать до 29 января 2027 года.
Речь идет об указах:
№ 1060/2026 — продлевает срок действия военного положения на 90 дней
№ 1061/2026 — продлевает срок проведения мобилизации на 90 дней
Это уже 21-е продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.
Какие обязанности действуют во время военного положения
Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они обязаны:
находиться на воинском учете по месту жительства или пребывания;
своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре;
постоянно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ — в бумажной или электронной форме;
являться в ТЦК или учебные центры в установленные сроки;
раз в год проходить военно-медицинскую комиссию для определения годности к военной службе.
Кого могут мобилизовать
Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.
Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях — если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В остальных случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.
Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.
Об этом сообщается со ссылкой на официальный сайт президента.
Напомним, война России против Украины может продолжаться как минимум до весны 2027 года, а новое окно возможностей для мирных переговоров может открыться только тогда. Такое мнение высказал политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.
До этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.
На этом фоне Сибига объяснил, почему серьёзные переговоры с Россией пока невозможны.