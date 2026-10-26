Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Согласно документам, они будут действовать до 29 января 2027 года.

Речь идет об указах:

№ 1060/2026 — продлевает срок действия военного положения на 90 дней

№ 1061/2026 — продлевает срок проведения мобилизации на 90 дней

Это уже 21-е продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Какие обязанности действуют во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они обязаны:

находиться на воинском учете по месту жительства или пребывания;

своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре;

постоянно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ — в бумажной или электронной форме;

являться в ТЦК или учебные центры в установленные сроки;

раз в год проходить военно-медицинскую комиссию для определения годности к военной службе.

Кого могут мобилизовать

Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях — если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В остальных случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.

Об этом сообщается со ссылкой на официальный сайт президента.

Напомним, война России против Украины может продолжаться как минимум до весны 2027 года, а новое окно возможностей для мирных переговоров может открыться только тогда. Такое мнение высказал политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

До этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

На этом фоне Сибига объяснил, почему серьёзные переговоры с Россией пока невозможны.

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