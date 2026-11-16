Зеленский предупредил о готовности РФ к новому удару и призвал реагировать на сигналы тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги вечером 16 ноября, ночью и в течение 17 ноября из-за высокой угрозы новой российской атаки.

«Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, реагируйте на сигналы ракетной опасности», — подчеркнул глава государства в вечернем обращении, отметив, что, по имеющейся информации, оккупанты подготовились к удару, на который Украина обязательно даст достойный ответ.

Источник: вечернее видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.

Украинская разведка зафиксировала подготовку российских войск к новым массированным атакам, в связи с чем ключевым приоритетом Украины на ближайшей встрече в формате «Рамштайн» станет усиление противовоздушной обороны.

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