С 14 октября Россия применила более 100 баллистических ракет в ходе атак на Киев и Киевскую область. В то же время Украина сталкивается с задержками в поставках систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 27 октября.

По словам главы государства, одной из самых острых проблем остается нехватка ракет для американских систем Patriot. Зеленский поблагодарил партнеров, которые своевременно оказывают военную помощь, но подчеркнул, что задержки с поставками ослабляют возможности Украины противостоять баллистическим ударам.

Президент также сообщил о повреждениях жилых домов, станций и линий метро в Киеве. Под российским ударом оказался и Южный мост, который является важной транспортной артерией столицы.

По словам Зеленского, Украина продолжает прилагать усилия для защиты энергетической системы, инфраструктуры и логистических маршрутов. В результате российских атак есть погибшие.

Источник: Владимир Зеленский, официальный Telegram-канал

Российские войска во время последней атаки на столицу направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия займет определенное время.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

В Киеве со следующей недели планируют начать строительство резервных понтонных переправ через Днепр. Их планируется использовать в случае повреждения основных мостов, чтобы сохранить сообщение между левым и правым берегами.

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